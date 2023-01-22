Артобстріли по всій лінії зіткнення та 5 авіаційних ударів ворога. На Харківщині від артилерійського обстрілу загинула 67-річна жінка.

ZAXID.NET підсумовує 333 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Протягом доби росіяни завдали 5 авіаційних ударів по позиціях Сил оборони та ракетного удару – по критичній інфраструктурі у Запорізькій області, понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. І надалі основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку, а також безуспішно наступає на Запорізькому, Авдіївському та Лиманському напрямках, на Куп’янському, Новопавлівському та Херсонському – оброняється.

Від мінометних та артилерійських обстрілів постраждали прикордонні села Сумщини та Харківщини. Крім того, обстрілів зазнали низка населених пунктів Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей, зокрема і сам Херсон. Є постраждалі серед мирного населення. На Харківщині загинула 67-річна жителька села Петрівка Золочівської громади внаслідок артобстрілу.

Уночі російська армія обстріляла Нікопольський район Дніпропетровщини. У Марганці пошкодили ліцей, підприємство, насосну станцію водоканалу, у селі поряд перебита лінія електропередач.

Тим часом екс-прем’єр Великої Британії Джонсон приїхав в Україну, зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, відвідав Бучу і Бородянку на Київщині та оглянув наслідки російських бомбардувань.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 20 січня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 120 760 осіб військових. Також було знищено: