Підсумки 333 дня війни
Наші перемоги і втратиАнна Журба, 0
фото Оперативного командування «Південь»
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Артобстріли по всій лінії зіткнення та 5 авіаційних ударів ворога. На Харківщині від артилерійського обстрілу загинула 67-річна жінка.
ZAXID.NET підсумовує 333 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
Протягом доби росіяни завдали 5 авіаційних ударів по позиціях Сил оборони та ракетного удару – по критичній інфраструктурі у Запорізькій області, понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. І надалі основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку, а також безуспішно наступає на Запорізькому, Авдіївському та Лиманському напрямках, на Куп’янському, Новопавлівському та Херсонському – оброняється.
Від мінометних та артилерійських обстрілів постраждали прикордонні села Сумщини та Харківщини. Крім того, обстрілів зазнали низка населених пунктів Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей, зокрема і сам Херсон. Є постраждалі серед мирного населення. На Харківщині загинула 67-річна жителька села Петрівка Золочівської громади внаслідок артобстрілу.
Уночі російська армія обстріляла Нікопольський район Дніпропетровщини. У Марганці пошкодили ліцей, підприємство, насосну станцію водоканалу, у селі поряд перебита лінія електропередач.
Тим часом екс-прем’єр Великої Британії Джонсон приїхав в Україну, зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, відвідав Бучу і Бородянку на Київщині та оглянув наслідки російських бомбардувань.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 20 січня втрати Росії серед особового складу становлять понад 120 760 осіб військових. Також було знищено:
- танків – 3 145 (+5);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 6 268 (+12);
- артилерійських систем – 2 144 (+9);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 445 (+2);
- засобів протиповітряної оборони – 220 (+0);
- літаків – 287 (+0);
- гелікоптерів – 277 (+0);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 1 892 (+1);
- крилатих ракет – 749 (+0);
- катерів/кораблів – 17 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 4 932 (+14);
- спеціальної техніки – 193 (+0).