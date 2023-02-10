Росія здійснила нову масовану атаку по всій території України, вибухи було чутно у близько 10 областях. На Львівщині нерозірвана російська ракета впала біля автобусної зупинки на трасі Київ-Чоп. Бійці ЗСУ розбили під Вугледаром бригаду російських морпіхів, а також влучили у аеродром в окупованому Бердянську, де базувалися російські військові.

ZAXID.NET підсумовує 352 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Ранок п’ятниці розпочався із повітряної тривоги по всій території України. Росіяни здійснили чергову масовану атаку, випустивши 71 ракету. Звуки вибухів було чутно у близько 10 областях, зокрема на Київщині, Дніпропетровщині, Харківщині, Хмельниччині, Львівщині, Полтавщині, Івано-Франківщині, Вінниччині, Одещини та на Запоріжжі. Переважно влада повідомляла про роботу ППО. За даними Повітряних Сил ЗСУ, під час ранкової атаки збили 61 ракету.

На Львівщині нерозірвана російська ракета впала біля автобусної зупинки на трасі Київ-Чоп, через що рух трасою був перекритий.

Під час масованої ракетної атаки дві російські крилаті ракети «Калібр» також залетіли в повітряний простір Молдови та Румунії.

Маємо й хороші новини. Українські військові розбили під Вугледаром 155 бригаду морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ. Під час невдалих спроб наступу окупанти втратили сотні військових з особового кладу і десятки одиниць бронетехніки.

Наші захисники влучили у аеродром в окупованому Бердянську, де базувалися російські військові. Внаслідок удару, попередньо, ліквідовані більше ста окупантів.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 10 лютого втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 135 740 осіб військових. Також було знищено: