За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби російські окупанти завдали шість ракетних та п'ять авіаційних ударів по Україні. Здійснили близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Постраждали населені пункти та мирне населення. В Генштабі ЗСУ наголосили, що існує небезпека подальших російських ракетних ударів по всій території України.

ZAXID.NET підсумовує 367 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Окупанти не завдавали масованих атак по Україні, проте не обійшлось без обстрілів.

Так, під ворожим вогнем опинилося близько 60 населених пунктів Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація залишається без істотних змін, наступальних угруповань ворога не виявлено.

Окупанти пробували наступати на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках, проте успіху не досягли.

Через зліт ворожої авіації, масштабну повітряну тривогу оголошували двічі за день.

Уздовж українсько-російського та українсько-білоруського кордону на 2 км розширять прикордонну смугу. Переважно ця територія буде замінована. Відповідні зміни до законодавства схвалила Верховна Рада 24 лютого.

Світовий банк додатково надасть Україні ґрантове фінансування у розмірі 2,5 млрд доларів США. Ґрантові гроші витратять на видатки з держбюджету. А литовці зібрали 14 млн євро на радари для української ППО.

Втрати російських окупантів

Загальні бойові втрати росіян від початку вторгнення в Україну, за даними Генштабу, станом на ранок 25 лютого: