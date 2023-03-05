Загиблі діти на Херсонщині, обстріли прикордонних сіл та населених пунктів на лінії зіткнення в шести областях.

ZAXID.NET підсумовує 375 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Російська армія обстріляла з мінометів село Понятівка Дарʼївської громади на Херсонщині. Внаслідок цієї атаки загинула жінка та двоє дітей. Під завалами будинку в Запоріжжі знайшли тіла ще двох загиблих.

Загалом протягом поточної доби противник завдав 23 авіаційних та 4 ракетних удари, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від мінометів та артилерії постраждали декілька прикордонних населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.

На Луганщині росіяни надалі безуспішно наступають біля Білогорівки, продовжується штурм Бахмута. Артилерія обстріляла низку сіл та міст Донеччини, зокрема, Часів Яр, Нью-Йорк, Мар’їнку, Авдіївку, Красногорівку, Вугледар. Від артилерії постраждали також Херсон, Чорнобаївка, Антонівка Херсонської області.

Російська армія кілька тижнів тому вперше використала проти України нове й доволі небезпечне озброєння – керовані плануючі бомби УПАБ-1500В (індекс К029Б) вагою 1500 кг. Про це повідомляє профільне видання Defense Express із посиланням на власні джерела.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 3 березня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 153 120 осіб військових. Також було знищено: