Росія продовжу наступати на чотирьох напрямках на сході України – Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському. За добу ЗСУ відбили понад 40 ворожих атак.

ZAXID.NET підсумовує 410 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії, намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, тривають запеклі бої. На цій ділянці фронту українські бійці відбили близько 20 російських атак.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках росіяни продовжують наступальні дії. Найзапекліші бої відбуваються за Авдіївку та Мар’їнку, де українські захисники відбили понад 10 ворожих атак.

На Лиманському напрямку росіяни вели наступальні дії, які успіху не мали.

За добу російські війська обстрілювали населені пункти Чернігівщини та Харківщини. Через нічну ракетну атаку росіян на Запоріжжя загинули дві людини – чоловік та 11-річна дівчинка, ще одну жінку госпіталізували. Загалом цієї доби Росія здійснила понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, завдала 23 авіаційних та чотири ракетні удари.

Українська авіація за добу завдала шість ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили чотири зенітно-ракетних комплекси, 11 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки військ РФ.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 9 квітня від початку великої війни ЗСУ ліквідували 178150 російських окупантів (приблизно +470 за добу). Також знищено: