Росія продовжує вести свою агресивну війну. Цілком ігнорує Міжнародне гуманітарне право, бо завдає ударів по цивільних цілях. Ворог обстрілював Сумщину та Харківщину. Бахмут та Мар'їнка залишаються в епіцентрі бойових дій.

ZAXID.NET підсумовує 416 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Протягом доби противник завдав 19 повітряних, 4 ракетних і більше 15 ударів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі в різних населених пунктах. Ворог обстрілював міста і села Сумської та Харківської областей.

Противник зазнає значних втрат, але не відмовляється від планів окупувати території України. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Напередодні Великодня війська РФ збільшили присутність в морі та намагаються активізувати авіацію. Ймовірність ракетних та авіаційних ударів по Україні залишається високою.

У Польщу доставили всі вісім танків Leopard 2, які Канада обіцяла передати Україні.

Міжнародна слідча група (JIT – Joint Investigation Team) розслідуватиме злочини геноциду в Україні. Підписання відповідної угоди відбулося у столиці Литви Вільнюсі. До JIT входять Україна, Польща, Литва, Естонія, Латвія, Словаччина та Румунія.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 15 квітня втрати Росії серед особового складу становлять близько 181 550 осіб. Також було знищено: