Губарєв протестував проти арешту Гіркіна

Під час судового засідання у Міщанському райсуді Москви, де заарештували російського терориста Ігоря Стрєлкова (Гіркіна), російські поліцейські затримали його поплічника та колаборанта Павла Губарєва. За даними російських пропагандистських ЗМІ, Губарєв вийшов на одиночний протест проти арешту Гіркіна у п'ятницю, 21 липня, де його і затримали.

Колишній «народний губернатор» так званої «ДНР» Павло Губарєв давав коментарі російським пропагандистським медіа під час судового засідання проти Ігоря Гіркіна. Його затримали російські поліцейські за одиночний протест.

Очевидці події оприлюднили відео, де Губарєв захищає російського терориста, а потім до нього підходять поліцейські. Ніякого спротиву з його боку не було, Павла Губарєва повели за будівлю суду.

Пізніше Павєл Губарєв повідомив, що поліцейські відпустили його без протоколу. За його словами, російські правоохоронці його «відпустили після розʼяснень про неприпустимість одиночних пікетів».

Зазначимо, зранку 21 липня за заявою колишнього співробітника ПВК «Вагнер» поліція затримала російського терориста, колишнього офіцера ФСБ, «екс-міністра оборони ДНР» Ігоря Гіркіна, якому висунули звинувачення за ст. 282 КК РФ (екстремізм). Гіркін є одним із лідерів опозиційної російської організації «Клуб рассєржених патріотов» та неодноразово критикував Владіміра Путіна.

Нагадаємо, Павєл Губарєв – один із перших проросійських колаборантів на території тимчасово окупованої Донецької області та лідерів невизнаної та самопроголошеної «ДНР». Саме Губарєв відповідав за вербування бойовиків «ДНР».