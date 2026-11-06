Василь Ковташ богослужив у ПЦУ впродовж кількох років

Священник з Буковини Василь Ковташ, який раніше перейшов з УПЦ МП в ПЦУ, знову повернувся до Московського патріархату. Про це він заявив у своєму відеозверненні, яке розповсюдив через соціальні мережі. Раніше Чернівецько-Буковинська єпархія ПЦУ заборонила йому проводити богослужіння через незаконний виїзд за кордон, повідомило «Суспільне.Чернівці».

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У відеозверненні Василь Ковташ зазначив, що переосмислив своє рішення щодо переходу в ПЦУ та попросив настоятеля УПЦ МП Онуфрія прийняти його назад.

«Зі смиренням прошу Блаженнішого Митрополита Онуфрія та митрополита Мелетія прийняти моє покаяння, простити мої провини та надати мені можливість повернутися до церковного спілкування. Хочу особливо наголосити: до цього покаянного кроку мене ніхто не примушував», – говорить священник.

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Василь Ковташ додав, що за роки служіння у ПЦУ він переосмислив своє рішення. Також він окремо опублікував указ митрополита Чернівецького та Буковинського УПЦ МП Мелетія, у якому йдеться про зняття заборони служити.

У пресслужбі Чернівецько-Буковинської єпархії ПЦУ розповіли «Суспільному», що заборонили Василю Ковташу богослужити ще 28 вересня. Причиною стало те, що він незаконно перейшов кордон із Молдовою та не повернувся. Також останні місяці його служіння єпархія ПЦУ не могла сконтактувати з ним щодо розв’язання адміністративних питань, повʼязаних з реєстрацією релігійної громади.

У жовтні отець Василь повідомив громаду, що «був змушений залишити парафію та виїхати за кордон через особисті обставини». А 5 листопада записав відеозвернення та розповів про свій намір перейти з ПЦУ в УПЦ МП.

Священник з Чернівців та капелан ПЦУ Роман Грищук розповів ZAXID.NET, що причиною такої поведінки Василя Ковташа могла стати неофіційна зарплата, яку пропонують священникам УПЦ МП.

«Якщо священник не має парафії, то він все одно отримує від 55–75 тис. грн щомісяця. Просто так, бо залишається в лоні Московського патріархату. В українській церкві такого немає. Священники покликані на службу, а тому мають зарплату, яку їм виділяє парафія. Через це фінансове питання ми зараз бачимо такі переходи від тих, хто раніше хотів бути в ПЦУ», – прокоментував Роман Грищук.

Він також додав, що перед втечею за кордон Василь Ковташ масово позичав гроші у парафіян та інших священників.

Зазначимо, що за незаконний перетин кордону передбачена адміністративна відповідальність – штраф або адміністративний арешт.