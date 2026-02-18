Делегації провели дві тристоронні зустрічі

Після основного раунду дводенних тристоронніх перемовин у Женеві представники України та Росії мали окрему двосторонню зустріч у закритому форматі. Про це повідомила у середу, 18 лютого, речниця голови переговорної делегації та секретаря РНБО Рустема Умєрова Діана Давітян, передає «Суспільне» та «Інтерфакс-Україна».

За словами речниці, на зустрічі з російською стороною був голова переговорної групи Рустем Умєров та голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія. Від російської сторони був голова делегації Владімір Медінський.

Що саме обговорювали представники переговорних груп, наразі невідомо. Зазначимо, Медінський також заявляв про зустріч з українською стороною у закритому форматі.

За словами голови Офісу президента та члена переговорної групи Кирила Буданова, розмова на другий день переговорів з росіянами за участі американської делегації у Женеві була «непростою, але важливою». Зазначимо, переговори 17 лютого тривали близько шести годин, а 18 лютого – дві години.

18 лютого Володимир Зеленський розповів, що делегації під час перемовин поділилися на дві групи: військову та політичну. На думку Зеленського, у військовій групі сторони досягли прогресу та «майже про все домовилися».

Американське видання Axios із посиланням на джерела повідомило, що українська переговорна група показувала прогрес у військовій сфері, але переговори у політичній площині ні до чого не привели через позицію Медінського.