У Римі за останні 10 днів кількість заражень коронавірусом зросла майже в п'ять разів. Про це повідомили медичні органи регіону Лаціо в столиці Італії повідомляє Polsat.pl.

Ріст захворювання пов’язують з великим святкуванням італійцями перемоги своєї збірної на Євро-2020. Вже через день після перемоги над збірною Англії тисячі людей вітали італійських футболістів на вулицях Риму.

An absolute SEA of @azzurri fans surrounding the boys in the parade



@federicochiesa pic.twitter.com/qN0uEQvBgj