Тисячі людей вітали італійських футболістів на вулицях Риму 13 липня

У Римі за останні 10 днів кількість заражень коронавірусом зросла майже в п'ять разів. Про це повідомили медичні органи регіону Лаціо в столиці Італії повідомляє Polsat.pl.

Ріст захворювання пов’язують з великим святкуванням італійцями перемоги своєї збірної на Євро-2020. Вже через день після перемоги над збірною Англії тисячі людей вітали італійських футболістів на вулицях Риму.

An absolute SEA of @azzurri fans surrounding the boys in the parade



@federicochiesa pic.twitter.com/qN0uEQvBgj — Italian Football TV (@IFTVofficial) July 12, 2021

«Ми платимо за це зараз, але ніяких ускладнень для лікарень», – переконує керівник регіонального управління охорони здоров'я Алессіо Д'Амато.

Напередодні було виявлено 557 випадків інфекцій. Для прикладу 11 липня їх було лише 122.

Д'Амато додав, що найближчими днями кількість інфекцій імовірно буде зростати внаслідок подій після чемпіонату. наразі, за даними ЗМІ, ситуація в лікарнях стабільна, а загальна кількість загиблих в Італії – 127884 людей.

Як інформував ZAXID.NET, 12 липня Італія обіграла Англію у фіналі Євро-2020 на «Вемблі» в серії післяматчевих пенальті з рахунком 3:2 та вдруге стала чемпіоном Європи з футболу.