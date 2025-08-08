Електропідстанція забезпечує електропостачанням хімічний завод «Кримський Титан»

У тимчасово окупованому Криму в ніч на п’ятницю, 8 серпня, після атаки безпілотників виникли пожежі в районі потужної електропідстанції «Титан». Про це повідомив телеграм-канал «Кримський вітер».

У п’ятницю, 8 серпня, близько 01:00 у Криму пролунали вибухи в районі Перекопського валу. Згодом супутники NASA FIRMS зафіксували пожежі в цьому районі. Як зазначають у телеграм-каналі, там розташована електропідстанція 220 кВ «Титан».

Ця електропідстанція – один із ключових енергооб'єктів півночі окупованого Криму. Вона забезпечує електропостачанням промислові підприємства, зокрема хімічний завод «Кримський Титан» і відіграє стратегічну роль у функціонуванні енергосистеми регіону. «Титан» розташований поблизу Перекопського валу – важливого транспортного та інфраструктурного вузла, через який проходять лінії електропередач і логістичні маршрути.

Нагадаємо, 7 серпня бійці Головного управління розвідки завдали успішних ударів по цілях росіян в окупованому Криму. Розвідникам вдалося знищити десантний катер та кілька РЛС.