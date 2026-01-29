67-річна жінка кілька днів не опалювала будинок та не мала їжі

У Збаражі працівники ветеринарної служби спільно з офіцерами громади виявили жінку, яка у власному помешканні відморозила собі ноги. 67-річна місцева жителька – малорухлива, кілька днів під час сильних морозів не опалювала хату. Через це отримала важке обмороження. Потерпілу вдалося знайти завдяки її домашньому собаці.

На одній із вулиць Збаража собака жінки покусав перехожу. Потерпіла заявила про випадок у місцеву ветеринарну службу Держпродспоживслужби, щоб спеціалісти зловили пса і перевірили, чи часом тварина не має сказу. Про це ZAXID.NET стало відомо з власних джерел. Приїхавши на місце ветеринари побачили, що собака має ошийник і постійно бігає біля одного з будинків. Підійшовши ближче вони почули крики з будинку з проханням про допомогу і викликали поліцію.

Правоохоронці зайшли в середину помешкання і виявили 67-річну господиню у важкому стані, повідомили в поліції Тернопільщини. Пенсіонерка упродовж кількох днів перебувала в будинку без опалення, не могла самостійно пересуватися та не мала що їсти. Жінка просила також допомогти їй та домашнім улюбленцям – собаці й кільком котам.

Жительку Збаразької громади доправили до лікарні. Лікарі констатували у неї загальне переохолодження та обмороження ніг. Їй надають необхідну допомогу. Домашніх улюбленців – собаку та семеро котів волонтери громадської організації «Ноїв ковчег» доправили до притулку.