На вихідних почне посилюватися спека

У суботу та неділю, 27 та 28 червня, у Львові та Львівській області почне посилюватися спека, а позначки термометрів показуватимуть 35°С тепла. Детальний прогноз розповіли у Львівському гідрометцентрі.

У суботу, 27 червня, у Львові та області буде мінлива хмарність. Без опадів. Вітер північно-східний, 5–10 м/с. Температура вночі 14–19°С, вдень 30–35°С тепла.

Лише важливі новини – підписуйся на наш WhatsApp-канал

У неділю, 28 червня, у Львові та області очікується сонячна погода, без опадів. Вдень – 35°С тепла, вночі – 22°С тепла. Місцями спека може посилитися до 40°С.

Якщо хочете читати головні новини дня оперативно Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google

Додати

Синоптики також детально розповіли про погоду у Львові та області до 1 липня.

ZAXID.NET уклав підбірку найкращих басейнів та озер: де покупатись влітку 2026 біля Львова. Вас також може зацікавити підбірка готелів та будиночків у Карпатах із басейнами та неймовірними краєвидами.

Із 26 червня хвиля аномальної спеки пошириться на Україну – найспекотніше очікується на заході країни – до 38°С тепла. Аномальна спека триматиметься протягом кількох днів, а потім прийде різке похолодання. З детальним прогнозом синоптиків для різних областей України до 4 липня можна ознайомитися за посиланням. Раніше ми також повідомляли, як допомогти організму швидше адаптуватися до спеки і не почуватися розбитим.

Нагадаємо, що через Ель-Ніньйо температура повітря у 2026–2027 роках може бути рекордно високою, серед потенційних загроз також повені, посухи. За оцінками експертів, Ель-Ніньйо може стати одним із найпотужніших за всю історію спостережень, а літо 2026 року може мати безпрецедентні аномалії. Читайте детальніше, що таке Ель-Ніньйо та його вплив на погоду.