Спека і ні краплі дощу: якою буде погода у Львові та області 24 червня
Літня спека без дощу – саме такою буде погода у середу, 24 червня, у Львові та Львівській області. У місцевому гідрометцентрі розповіли детальний прогноз погоди.
Як повідомили синоптики, 24 червня погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску.
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Прогноз для Львівської області: у середу, 24 червня, буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північний, 5–10 м/с. Температура вночі – 11–16°С, вдень – 24–29°С тепла.Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
Прогноз для Львова: у середу, 24 червня, температура вночі – 13–15°С, вдень – 26–28°С тепла.
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Синоптики також детально розповіли про погоду у Львові та області до 27 червня.
Наприкінці червня в Україну завітала спека, яка лише набирає оберти. У більшості регіонів незабаром очікується близько +30°С, а до кінця місяця спека може посилитись до +37°С.
Цього тижня екстремальна африканська спека накриє Європу, у деяких країнах прогнозують до 44°С тепла.
Нагадаємо, що через Ель-Ніньйо температура повітря у 2026–2027 роках може бути рекордно високою, серед потенційних загроз також повені, посухи. За оцінками експертів, Ель-Ніньйо може стати одним із найпотужніших за всю історію спостережень, а літо 2026 року може мати безпрецедентні аномалії. Читайте детальніше, що таке Ель-Ніньйо та його вплив на погоду.