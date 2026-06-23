24 червня у Львові буде сонячно та без дощу

Літня спека без дощу – саме такою буде погода у середу, 24 червня, у Львові та Львівській області. У місцевому гідрометцентрі розповіли детальний прогноз погоди.

Як повідомили синоптики, 24 червня погоду визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску.

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Прогноз для Львівської області: у середу, 24 червня, буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер північний, 5–10 м/с. Температура вночі – 11–16°С, вдень – 24–29°С тепла.

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Прогноз для Львова: у середу, 24 червня, температура вночі – 13–15°С, вдень – 26–28°С тепла.

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Синоптики також детально розповіли про погоду у Львові та області до 27 червня.

Наприкінці червня в Україну завітала спека, яка лише набирає оберти. У більшості регіонів незабаром очікується близько +30°С, а до кінця місяця спека може посилитись до +37°С.

Цього тижня екстремальна африканська спека накриє Європу, у деяких країнах прогнозують до 44°С тепла.

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