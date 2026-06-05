У Львові буде хмарно з проясненнями

На Львівщині на вихідних прогнозують грози, тому на вулиці може бути душно. Однак на тривалі дощі сподіватися не варто. Львівський гідрометцентр оприлюднив детальний прогноз погоди до 10 червня.

«Вихідні дні пройдуть під впливом атмосферних фронтів. Очікуються місцями короткочасні дощі з грозами. Вітер північно-західного напрямку та північного, слабкий до помірного, під час гроз можливе посилення до штормових значень. Температура повітря вночі істотно не зміниться, вдень коливатиметься від 18–23°С до 21–26°С тепла», – повідомили синоптики.

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У суботу, 6 червня, у Львові та Львівській області погоду визначатиме вплив атмосферних фронтів з заходу. Буде хмарно з проясненнями. Місцями – короткочасні дощі, грози, вдень град. Вночі та вранці – слабкий туман. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура вночі – 11–16°С, вдень – 18–23°С тепла.

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У неділю, 7 червня, у Львові та області також буде хмарна погода, вдень температура повітря становитиме до 23°С тепла.

У понеділок, 8 червня, у Львові та області буде хмарно, вдень температура повітря становитиме до 23°С тепла, можливий короткочасний дощ.

У вівторок, 9 червня, у Львові та області потепліє до 25°С тепла, вдень буде сонячно, опадів не прогнозують.

У середу, 10 червня, у Львові та Львівській області денна температура повітря становитиме приблизно 25°С тепла, вдень є низька ймовірність короткочасного дощу.

Завідувачка відділом прикладної метеорології та кліматології УкрГМІ ДСНС України та НАН України Віра Балабух розповідала, який місяць літа буде найспекотнішим та у яких областях можуть бути температурні аномалії.