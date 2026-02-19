Організаторів наркобізнесу затримали на Львівщині

Упродовж 14-17 лютого оперативники Управління боротьби з наркозлочинністю спільно з співробітниками інших підрозділів поліції Львівщини провели на території Львова та області спецоперацію «Рубікон». Під час відпрацювання викрили склад та нарколабораторію, затримали шістьох причетних до виробництва та збуту наркотиків та психотропних речовин.

Як повідомили у четвер, 19 лютого, у поліції Львівщини, під час операції поліцейські припинили діяльність лабораторії, у якій троє мешканців Дрогобицького району налагодили повний цикл виготовлення психотропної речовини – амфетаміну. Обсяг виробництва речовини становив понад 1,5 кг на місяць, а орієнтовний прибуток фігурантів від збуту готової продукції за цінами «чорного» ринку становив понад 500 тис. грн у місяць.

Організаторів лабораторії затримали за підозрою у незаконному виробництві та збуті наркотиків (ч. 2 ст. 307 ККУ). Їм загрожує позбавлення волі на строк до десяти років з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання щодо обрання учасникам групи запобіжних заходів.

Також правоохоронці викрили двох зловмисників, які організували у Львові склад для зберігання великих партій наркотиків та психотропних речовин, які в подальшому розфасовували на «дози» та розповсюджували на території міста, здійснюючи «закладки».

Обох фігурантів затримали за збут наркотиків (ч. 2, ч. 3 ст. 307 ККУ). Суд обрав їм запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Також затримали закладчика, який співпрацював з профільною інтернет-крамницею та здійснював «закладки» з наркотичними засобами на території Львова.

Загалом під час спецоперації в різних регіонах України поліцейські вилучили: понад 700 г наркотичного засобу «канабіс», понад 600 г психотропної речовини PVP, 50 г психотропної речовини «амфетамін», майже 50 г психотропної речовини МDMA, засоби для фасування, лабораторне обладнання, чорнові записи, засоби зв’язку та інші речові докази. Загальна вартість вилучених наркотиків – понад 850 тис. грн.