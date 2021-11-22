Підроблений дотаток підліток продавав за 250-650 грн

Поліцейські викрили 15-річного мешканця Миколаєва, який розробив фейковий дотаток «Дія». В підробленому застосунку користувачі могли створити собі будь-який документ, зокрема ID-паспорт та Covid-сертифікат.

Про викриття розробника фейкового додатку 22 листопада повідомила поліція Миколаївщини. Програма повністю ззовні копіювала застосунок «Дія». У ній користувачі могли створити будь-який документ із представлених в «Дії», на якому генерувався QR-код, але не зчитувався офіційним застосунком.

«Зокрема, користувачі могли змінити свій вік, додати будь-яке фото або підробити сертифікат про вакцинацію від коронавірусної хвороби», – вказують поліцейські.

Додаток підліток продавав у месенджерах за 250-650 грн. Вартість залежала від функціоналу та можливостей змін у додатку. Рекламуючи свою розробку, він зазначав, що будь-хто може оформити собі сертифікат про вакцинацію від Covid-19 та інший офіційний документ. За даними поліції, фейкову програму придбали близько 30 осіб.

Під час обшуків поліція знайшла на комп’ютері і смартфоні 15-річного розробника вихідні файли фейкового мобільного додатку «Дія», листування з покупцями та відомості про його продаж і отримані кошти. Комп’ютерна техніка, смартфон, накопичувачі інформації та програмне забезпечення слідчі вилучили і направили на експертизу.

Поліція порушила справу за статтею про несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин автоматизованих систем, комп'ютерних мереж чи мереж електрозв'язку. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до трьох років.