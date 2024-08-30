Чоловік прийшов до бригади і погрожував пістолетом

В Тернополі місцевий житель погрожував вбивством будівельникам через шум біля його квартири. Чоловіку не сподобався гучний стукіт в багатоповерхівці. Спочатку він зробив зауваження будівельникам, а потім прийшов до них з пістолетом і почав цілитися в одного з них. Поліцейські затримали його і вилучили зброю.

Інцидент стався увечері 29 серпня в багатоквартирному будинку на вулиці Симоненка. До співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло повідомлення від робітника про те, що невідомий чоловік під час суперечки дістав предмет, зовні схожий на пістолет й почав ним погрожувати. Правоохоронці виїхали на місце і встановили, що місцевому мешканцю не сподобався шум будівельних робіт, які проводилися в багатоповерхівці.

«Чоловік зробив зауваження бригаді працівників й вчинив конфлікт. Взявши предмет, схожий на пістолет, почав погрожувати одному із робітників розправою», – повідомили в поліції Тернопільщини.

Правоохоронці затримали чоловіка, встановили його особу і вилучили у зловмисника предмет, схожий на пістолет та магазин до нього, в якому знаходилося 5 набоїв. Наразі тернополянина відпустили, поліцейські встановлюють звідки в нього зброя і чи мав він право на її носіння.

За фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження відповідно до ч. 1 ст. 129 КК України (Погроза вбивством). Якщо вину чоловіка доведуть у суді, то йому загрожує до двох років обмеження волі.