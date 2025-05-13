Інцидент з падінням туристки стався на забороненому до експлуатації підйомнику на горі Погар

Після падіння туристки з підйомника на горі Погар у Славському на Львівщині поліцейські повідомили про підозру власнику ТзОВ «Гірськолижний клуб “Карпати”», яке займається функціонуванням лижних підйомників. Підйомник продовжували експлуатувати попри заборону суду.

Як повідомили у вівторок, 13 травня, у прокуратурі Львівщини, через невиконання рішення суду про заборону експлуатації підвісної канатної дороги на горі Погар у січні цього року в селищі Славсько трапився нещасний випадок з туристкою. Жінка випала з крісла підйомника на канатній дорозі висотою понад 7 метрів. Внаслідок падіння вона отримала тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості, зокрема, переломи ніг.

З’ясувалося, що ще у 2020 році суд заборонив товариству експлуатувати зазначену пасажирську підвісну канатну дорогу до усунення порушень, виявлених ГУ Держпраці. У товариства був відсутній паспорт, настанова з експлуатації та виконавча документація із монтажу підвісної дороги, не проводилися технічні огляди. А також не було дозволу на експлуатацію вказаного об’єкта, канатна дорога не була поставлена на облік, а її запуск в роботу відбувся без попередньої перевірки Держпраці. За даними судового реєстру, рішення суду стосувалося ТзОВ «Гірськолижний клуб “Карпати”», якому у 2020 році заборонили експлуатувати підйомник через порушення, які створювали загрозу життю та здоров’ю туристів.

Канатну дорогу на горі Погар експлуатували, не зважаючи на заборону суду

«Однак, незважаючи на заборону, для отримання прибутку від діяльності підприємства підозрюваний, виконуючи обов’язки директора товариства, відновив роботу підйомника. Відтак, невиконання службовцем рішення суду призвело до травмування туристки», – наголосили в прокуратурі.

Підозрюваному інкримінують умисне невиконання рішення суду, що набрало законної сили, вчинене службовою особою (ч. 2 ст. 382 ККУ).

За інформацією YouControl, ТзОВ «Гірськолижний клуб «Карпати» зареєстроване 24 роки тому у Славському та займається, зокрема, функціонуванням спортивних споруд. Власниками є львів’янин Богдан Котлярчук та мешканка Славського Анна-Марія Фаб’як. Директором компанії є Юрій Стрижик.