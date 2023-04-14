Поліція просить громадян, які могли бачити Катерину Шпак, зателефонувати на «102»

Правоохоронці оголосили в розшук 14-річну дівчину, мешканку села Печеніжин, яка вийшла з дому вранці у вівторок, 13 квітня, та наразі не повернулася. Разом із тим у поліції уточнили, що дитина може перебувати у Львові.

Про розшук 14-річної мешканки Прикарпаття у п’ятницю, 14 квітня, повідомила прес-служба поліції Івано-Франківської області. «Зникла – Шпак Катерина Святославівна, 2009 року народження, жителька села Печеніжин, Коломийського району. Прикмети розшукуваної: зріст 160 см., худорлявої тілобудови, волосся русяве, середньої довжини», – йдеться у повідомленні.

Неповнолітня була одягнена в темно-сині джинси, коричневі черевики, рожеву куртку. У поліції також уточнили, що дівчина може перебувати в Львові. Правоохоронці просять громадян, які могли бачити дитину, повідомили про це на лінію «102» або інформувати відділ ювенальної превенції за телефонами: (0342) 79-03-23, 0961350454.

P.S. Пізніше у прес-службі поліції повідомили, що дитину розшукали на території Львівської області, з дівчиною все добре, її життю та здоров'ю нічого не загрожує.