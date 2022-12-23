17-річний мешканець Закарпаття зник під час сплаву Тисою на саморобному човні. Відомо, що хлопець на човні був разом зі своїм однолітком. Як повідомили ZAXID.NET у поліції, юнаки проплили на саморобному човні близько 3 км, далі човен перекинувся. Один із хлопців зміг вибратися на берег, іншого – досі шукають.

Як повідомила прес-служба ДСНС Закарпаття, інцидент стався поблизу селища Вишково Хустського району в середу, 21 грудня. Наразі рятувальники продовжують пошуки зниклого 17-річного місцевого мешканця. Водолази вже обстежили 2 км від місця зникнення хлопця вниз по течії Тиси.

У прес-службі поліції Закарпаття ZAXID.NET уточнили, що по Тисі сплавлялися двоє 17-річних хлопців із Вишкова. Юнаки використовували саморобний човен, проплили близько трьох кілометрів і випали з човна.

«Попередньо правоохоронці з’ясували, що хлопці 2005 року народження здійснювали сплав по Тисі на саморобному човні, проплили 3 кілометри по стрімкій течії, далі човен наткнувся на дерев’яну колоду та перекинувся. Один із юнаків зміг виплисти з води і добратися до берега. Пошуки іншого тривають», – зазначила у коментарі ZAXID.NET речниці поліції Закарпаття Анна Дан.

Рятувальники спільно з поліцією продовжують пошуки зниклого 17-річного мешканця Вишкова. Наразі невідомо, чому хлопці вирішили здійснити сплав по Тисі. Правоохоронці з’ясовують обставини інциденту.