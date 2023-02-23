За скоєне мешканцю Буковини загрожує до дев'яти років позбавлення волі

Поліція затримала 50-річного мешканця прикордонного села на Буковині, який на своєму Volkswagen Tiguan віз до кордону трьох ухилянтів. За 7,2 тис. євро буковинець погодився перевезти військовозобов’язаних чоловіків впритул до українсько-молдовського кордону та проінструктувати, як перейти кордон так, аби їх не помітили правоохоронці. Зараз провіднику ухилянтів загрожує до дев’яти років тюрми.

Як у четвер, 23 лютого, повідомила прес-служба поліції Чернівецької області, йдеться про 50-річного мешканця села Верхні Петрівці. Чоловік допомагав військовозобов’язаним втекти з України, щоб уникнути мобілізації.

«Порушник відвіз чоловіків на своєму автомобілі Volkswagen Tiguan до державного кордону України та Республіки Молдова, де проконсультував їх щодо подальших дій. За свої послуги чоловік отримав 2, 4 тис. євро з кожного військовозобов’язаного», – йдеться у повідомленні поліції.

Правоохоронці повідомили про підозру провіднику ухилянтів за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). За скоєне мешканцю Буковини наразі загрожує до дев’яти років позбавлення волі.