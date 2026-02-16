Поліцейські затримали 39-річну жінку

У Києві правоохоронці затримали 39-річну жінку, яка незаконно вивезла з України новонароджену дівчинку та передала її подружжю іноземців. Про це у понеділок, 16 лютого, повідомила поліція Києва.

Слідчі Оболонського управління спільно з працівниками прикордонної служби встановили причетність киянки до незаконної схеми сурогатного материнства.

Раніше правоохоронці викрили діяльність власників приватних клінік, які разом зі спільниками шукали жінок у складному матеріальному становищі та пропонували їм винагороду за народження дітей від анонімних донорів під виглядом програм сурогатного материнства.

Підозрювана уклала договір з медичним центром про проведення екстракорпорального запліднення. Після підсадження ембріона, з яким вона не мала генетичного зв’язку, жінка погодилася виносити дитину за 14 тис. євро.

Щоб вивезти немовля за кордон та передати його замовникам, вона вказала себе біологічною матір’ю у свідоцтві про народження. Після цього жінка перетнула державний кордон і передала дитину іноземцям. Наразі тривають заходи для встановлення місцеперебування дівчинки та перевірки умов її проживання.

Слідчі повідомили киянці про підозру за статтею про незаконне переправлення людей через державний кордон. Санкція статті передбачає до семи років позбавлення волі.

У січні повідомляли, що правоохоронці розшукали одномісячну дівчинку, яку жителька Запоріжжя продала закарпатці. Матері дитини загрожує до 15 років ув’язнення.