30-річного закарпатця затримали поблизу готелю після одержання від ухилянтів 12 тис. доларів

Поліція затримала 30-річного мешканця Закарпатської області, який систематично переправляв ухилянтів закордон. Закарпатець разом з кількома спільниками розробили маршрут в обхід прикордонних нарядів і через річку Тису. Фігуранти справи координували дії ухилянтів і забезпечували їх гідрокостюмами. З кожного призовника брали по 6 тис. доларів. Організатора схеми затримали біля готелю на Тячівщині під час одержання 12 тис. доларів від двох ухилянтів.

Як у понеділок, 30 січня, повідомила прес-служба поліції Закарпаття, діяли зловмисники переважно на території Тячівського району. За налагодженою схемою ухилянти перетинали кордон в обхід офіційних пунктів пропуску. Маршрут пролягав через річку Тису. Зловмисники забезпечували втікачів гідрокостюмами.

«Фігуранти намагалися прорахувати рух прикордонних нарядів та скоординувати дії своїх клієнтів таким чином, щоб ті в результаті потрапили на територію сусідньої Румунії. Затримали організатора каналу неподалік одного з готелів на Тячівщині, коли він отримав 12 тисяч доларів від чергових двох замовників», – йдеться у повідомленні.

У поліції уточнюють, що інші учасники схеми ще не затримані. Організатору переправки ухилянтів до Румунії оголосили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (нелегальне переправлення осіб через державний кордон України). Наразі 30-річний закарпатець перебуває у СІЗО, за скоєне йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі.