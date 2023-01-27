Під час обшуків у прикарпатців вилучили 30 тис. доларів готівкою і фальшиві документи

СБУ вилучила у двох мешканців Івано-Франківської області п’ять автомобілів, на яких фігуранти справи перевозили ухилянтів закордон. Зловмисники виготовляли для військовозобов’язаних фіктивні документи водіїв, вносили дані до системи «Шлях» і відправляли закордон. Під час обшуків у пере правників ухилянтів вилучили також 30 тис. доларів і фальшиву документацію. Обоє затриманих перебувають у СІЗО, за скоєне чоловікам загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як у п’ятницю, 27 січня, повідомила прес-служба СБУ Івано-Франківської області, двоє місцевих мешканців виготовляли для ухилянтів фіктивні документи водіїв підприємства з Волині, яке має ліцензію на міжнародні пасажирські перевезення.

«На підставі фальшивок дані призовників вносили до державної системи «Шлях». З одного замовника організатори брали 3,5 тисячі доларів. За ці кошти ухилянти отримували пакет необхідних документів та інструктаж щодо поводження на кордоні. Надалі вони безперешкодно виїжджали до європейських країн як нібито водії», – повідомили у прес-службі СБУ.

Під час обшуків у зловмисників вилучили близько 30 тис. доларів, п’ять автомобілів, на яких перевозили ухилянтів, документацію, яка ставала підставою для перетину державного кордону. Затриманим повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Фігуранти справи перебувають у СІЗО, за скоєне їм загрожує до дев’яти років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади на три роки та з конфіскацією майна.