Полковник Юрій Черевашенко (праворуч)

В п’ятницю, 7 листопада, президент Володимир Зеленський погодив призначення Юрія Черевашенка командувачем безпілотних систем протиповітряної оборони. Відповідний наказ уже підписав міністр оборони Денис Шмигаль, повідомив президент в соцмережах.

«Перед новим керівником стоїть багато завдань, які ми затвердили на Ставці. Зокрема, це активне впровадження безпілотників, а саме – дронів-перехоплювачів, посилення нашої системи ППО новітніми зразками озброєння», – сказав президент.



Володимир Зеленський зазначив, що військовий на новій посаді масштабуватиме розвиток безпілотної складової в Повітряних силах.

За даними OBOZ.UA, раніше полковник Юрій Черевашенко працював на посаді начальника відділу розвитку, заступника командувача військ протиповітряної оборони Командування Сухопутних військ Збройних сил України. Разом із полковником Олександром Павлюком Черевашенко на початку 2023 року брав участь у створенні першої групи з 30 мобільних бригад швидкого реагування ППО.

LIGA.net писала, що до призначення Черевашенко був командувачем окремого угруповання ППО Київського регіону.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2025 року головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про створення нового роду військ – безпілотних систем протиповітряної оборони. За словами головкома, оснащені дронами-перехоплювачами підрозділи у складі війська протидіятимуть ворожим ударним дронам типу «шахед».