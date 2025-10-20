Михайло Драпатий командуватиме обороною Харківщини

Генерал-майор Михайло Драпатий знову керуватиме обороною Харківської області, на посаді очільника Командування обʼєднаних сил. Про це у понеділок, 20 жовтня, повідомили у телеграм-каналі угрупування.

Зазначається, що у Силах оборони України створили нове Угрупування обʼєднаних сил (УОС). Ним майже у повному складі управлятиме Командування обʼєднаних сил (КОС), яке очолюватиме Михайло Драпатого

«Зона відповідальності нашого Командування охоплює Харківську область та прилеглі території. Цей складний та напружений сектор, що займає одне з ключових місць у планах ворога, вдруге довірено генералу Драпатому. Нагадаємо, що у 2024 році він вже очолював ОТУ “Харків” під час російського наступу на Харківщині та загрози Вовчанську» – йдеться у повідомленні.

До складу новоствореного Угрупування обʼєднаних сил увійдуть підрозділи ЗСУ, Національної гвардії та Державної прикордонної служби.

Нагадаємо, 1 червня 2025 року Михайло Драпатий подав рапорт на звільнення з посади командувача Сухопутних військ ЗСУ. Своє рішення генерал-майор пояснив тим, що відчуває відповідальність за «трагедію на 239-му полігоні, внаслідок якої загинули наші воїни». Йшлося про ракетний удар росіян по розташуванню одного з навчальних підрозділів Сухопутних військ ЗСУ.

3 червня Михайло Драпатий зустрівся з президентом Володимиром Зеленським й доповів йому про обставини трагедії 1 червня. Того ж дня Зеленський повідомив про призначення Драпатого на посаду командувача Об’єднаних сил.

Михайло Драпатий обіймав посаду командувача Сухопутних військ з 29 листопада 2024 року. До цього він очолював оперативно-тактичне угруповання «Харків». Ще раніше Драпатий обіймав посади командира ОСУВ «Хортиця» та ОСУВ «Дніпро».

19 червня стало відомо, що Михайло Драпатого на посаді командувача Сухопутних військ ЗСУ замінив Геннадій Шаповалов.