Білоруського опозиціонера Романа Протасевича затримали після примусової посадки літака Ryanair у Мінську наприкінці травня 2021 року

Польща опублікувала аудіозапис розмови авіадиспетчера та пілота під час примусової посадки в аеропорту Мінська літака Ryanair, на борту якого перебував білоруський опозиціонер Роман Протасевич. Водночас, на аудіоаписі чути голос і третьої людини. За даними польських спецслужб, йдеться про білоруського офіцера, який давав вказівки диспетчеру.

Відео із доказами причетності режиму Лукашенка до примусової посадки літака оприлюднив речник міністра-координатора спецслужб Польщі Станіслав Жарин у п’ятницю, 10 грудня.

«З метою посадити літак із Протасевичем спецслужби Білорусі подали неправдиву інформацію про нібито загрозу вибуху, тероризували екіпаж і позбавляли волі пасажирів, у тому числі польських», – написав Жарин.

В опублікованій розмові чути ще одну людину, яка давала вказівки диспетчеру, як відповідали на питання пілота літака. Польські спецслужби стверджують, що це був офіцер білоруських спецслужб.

Раніше The New York Times писав, що колишній авіадиспетчер аеропорту Олег Галегов, який утік до Польщі влітку, розповів польським слідчим, що посадка літака у Мінську повністю контролювалась КДБ Білорусі. З його слів, спецслужбовець віддавав накази диспетчерам і періодично телефонував «керівництву», звітуючи про ситуацію.

Затримання білоруського опозиціонера Романа Протасевича та Софії Сапеги

Колишнього редактора білоруського опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича затримали 23 травня у Мінську. Для його затримання білоруські силовики вдалися до примусової посадки літака авіакомпанії Ryanair, який летів з Афін до Вільнюса і на борту якого перебував Протасевич. Пізніше ЗМІ повідомили, що за Протасевичем у Греції стежили агенти з російськими паспортами.

Протасевич перебував на борту разом зі своєю дівчиною – росіянкою Софією Сапегою, яку через два дні після затримання заарештували на два місяці. Їй інкримінують три статті, зокрема і розпалювання соціальної ворожнечі, – їй загрожує до 12 років позбавлення волі. Раніше МЗС Білорусі допускало, що після суду над Софією Сапегою в Білорусі її можуть помилувати або передати для відбування покарання до Росії.

Світова спільнота назвала такі дії білоруської влади «актом державного тероризму», а світові авіакомпанії почали здійснювати авіарейси в обхід Білорусі. Крім того, білоруській авіакомпанії Белавіа заборонили польоти до Європи. Аналогічні рішення стосовно Білорусі прийняла і Україна.