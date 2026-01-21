Фермери анонсують проведення акції протесту впродовж усього дня 23 січня

У п’ятницю, 23 січня, польські фермери розпочнуть страйк перед пунктом пропуску «Долгобичув–Угринів». Про блокування дороги до пункту пропуску повідомила Львівська митниця з посиланням на дані польських колег.

Як вказано у повідомленні Львівської митниці, 23 січня польські фермери планують розпочати страйк перед пунктом пропуску «Долгобичув–Угринів». Блокування дороги, яка веде до пункту пропуску з суміжної сторони, триватиме з 11:00 до 15:30 за польським часом.

Однак, самі фермери анонсують проведення акції протесту впродовж усього дня 23 січня.

Наразі невідомо, чому фермери планують перекривати дорогу до кордону цього разу. Митники просять обирати альтернативні пункти пропуску, оминаючи «Долгобичув–Угринів» протягом 23 січня.

Водночас речниця 7 прикордонного Карпатського загону Світлана Бурда заявила, що учасники акції протесту станом на 14:30 21 січня ще не отримали дозвіл на блокування дороги. За її словами, «зібрання поблизу кордону» не обов’язково включає перекриття руху транспорту.

Нагадаємо, що поляки почали блокувати кордон із Україною з листопада 2023 року. Польські перевізники, а потім і фермери з різною тривалістю почали перекривати рух у пунктах пропуску, вимагаючи від своєї влади та влади Європейського союзу кращих умов праці для себе. Більшість із їхніх вимог не мали до України жодного стосунку.

Політики, які підтримують блокаду, мають проросійські симпатії. Хто стояв за блокадою кордону, ZAXID.NET писав тут. Співорганізатори протестів фермерів Podkarpacka Oszukana Wieś розсипали українське зерно, а її керівник Роман Кондрув [Roman Kondrów] пояснював такі дії безвихіддю і розпачем польських фермерів.