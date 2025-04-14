Підроблені бланки українських водійських прав знайшли в рейсовому автобусі

У Медиці під час перевірки рейсового автобуса з України польські прикордонники виявили сумку, в якій перевозили понад 200 підроблених водійських посвідчень. Усі вони мали категорію «С», що дає право керувати вантажівками.

Як повідомили в прикордонній службі Польщі, 9 квітня під час оформлення автобуса прикордонники з використанням службового собаки перевірили вантажне відділення. Вони помітили пакет, наповнений продуктами харчування, а також виявили 203 поліетиленових конверти з незаповненими бланками українських водійських посвідчень.

Аналіз за допомогою спеціального обладнання показав, що вони були підроблені. На звороті документів, де є, серед іншого, відомості про кваліфікацію водіїв, додано категорію «С», яка дає право керування вантажними автомобілями.

Фальшиві бланки знайшли в багажі рейсвового автобуса

Як свідків допитали українських водіїв автобуса, віком 30 та 36 років. Вони пояснили, що сумка перевозилася як посилка і вони не знали про її вміст. За цим фактом польські прикордонники проводять перевірку.

Крім того, в автобусі прикордонники виявили картонні коробки, в яких перевозили 900 ємностей рідини для електронних сигарет об’ємом 30 мл без фіскальних марок Польщі, загальною кількістю 27 літрів. Один із водіїв зізнався, що перевозив вантаж. Подальше провадження у цій справі проводять співробітники Підкарпатської митниці та податкової.