За даними польських ЗМІ, військовому може загрожувати до восьми років тюремного ув’язнення

У Польщі військовий вистрілив у нелегального мігранта, який перетнув польсько-білоруський кордон. Про це повідомляє PAP.

Зазначається, що мігрант перебуває в лікарні міста Гайнувка. Інцидент розслідує військова прокуратура Польщі.

За даними польської влади, нещасний випадок стався через те, що військовослужбовець спіткнувся. Прокурор із військових питань районної прокуратури Бялисток-Север Радослав Вишенко стверджує, що стався нещасний випадок.

«За інформацією, якою я володію, це сталося через нещасний випадок – військовослужбовець спіткнувся», – сказав він.

За даними польських ЗМІ, військовому може загрожувати до восьми років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Німеччина запровадить посилений контроль на кордоні з Чехією та Польщею. Такі заходи необхідні через зростання нелегальної міграції.