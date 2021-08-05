Водій трамвая № 12 наїхав на задню частину трамвая № 7 перед ним

В польському місті Познань 31 людина постраждала від зіткнення двох трамваїв на круговій розв’язці. Декілька осіб отримали серйозні травми, повідомляє RMF24.

Як повідомляється, шестеро осіб отримали серйозні поранення, найбільш тяжкопоранених госпіталізували. Серед них машиніст, який застряг у транспортному засобі. Для того, щоб вивільнити постраждалого чоловіка з кабіни, рятувальники застосовували спеціалізоване гідравлічне обладнання. Машиніста з травмами доставили до лікарні на гелікоптері польської медично-рятувальної служби.

Всього внаслідок зіткнення трамваїв постраждала 31 людина.

Dramatyczna akcja ratunkowa na poznańskiej Starołęce. Po zderzeniu 2 tramwajów, rannych 14 osób. Strażacy próbują uwolnić jednego z motorniczych. Na miejscu 2 LPR. @RMF24pl pic.twitter.com/eCXxAOpN2N — Mateusz Chłystun (@MateuszChlystun) August 5, 2021

У поліції Познані стверджують, що за попередніми даними водій трамвая № 12 наїхав на задню частину трамвая № 7 перед ним. Наразі рух трамваїв припинено. У районі кругової розв’язки Староленка, де сталася аварія, наразі великі труднощі у русі транспорту.

Як інформував ZAXID.NET, троє людей загинули та 40 травмовані в аварії двох пасажирських потягів у Чехії, яка сталася 4 серпня.