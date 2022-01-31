Петро Порошенко відмовився давати свідчення у «вугільній справі»

Колишній президент та нардеп від «Європейської Солідарності» Петро Порошенко прибув на допит в ДБР, однак відмовився давати свідчення. Про це він заявив журналістам під будівлею ДБР.

Порошенко зазначив, що виконує умови закону, тому прибув на допит. Проте він відмовляється співпрацювати зі слідством, бо вважає справу політичною.

«Я точно не збираюся брати участь у цьому шоу і давати будь-які покази... Жодної співпраці з мого боку не буде», – заявив політик.

Справу щодо нього Порошенко назвав «переслідуванням опозиції», а також заявив, що йому нібито «намагаються завадити проводити політичну діяльність».

Петра Порошенка підозрюють у держзраді та сприянні тероризму за участь у незаконному постачанні вугілля з ОРДЛО. П'ятому президенту вручили відповідну підозру 20 грудня, йому загрожує до 15 років ув'язнення. Вже 6 січня Печерський суд Києва ухвалив рішення, яким арештував все майно і активи експрезидента.

Сама справа стосується постачання вугілля із тимчасово окупованих територій у 2014–2015 роках. За даними слідства, на закупівлю вугілля держпідприємства витратили понад 200 млн грн. У цьому провадженні вже повідомили про підозру нардепу Віктору Медведчуку та екс-міністру енергетики Володимиру Демчишину в 2014-2015 рр.

17 грудня Петро Порошенко відмовився отримати повістку про виклик на допит у справі постачання вугілля із тимчасово окупованих територій. ДБР заявило, що їхні слідчі намагалися вручити Порошенку повістку про виклик поблизу Верховної Ради, однак він їх проігнорував та поїхав у невідомому напрямку.

19 січня, після повернення Порошенка в Україну, суд обрав йому запобіжний захід у формі особистого зобов'язання, хоча прокурори просили взяти Порошенка під варту на два місяці з можливістю застави у мільярд гривень. І адвокати політика, і прокурори заявили, що хочуть оскаржити це рішення. Офіс генерального прокурора вже подав апеляцію.