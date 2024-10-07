Затримали заступника начальника одного з відділень прикордонної служби «Краківець»

ДБР повідомило про підозру заступнику начальника відділення прикордонної служби «Краківець» Віталію Муцу та інспектору, які допомогли незаконно виїхати за кордон 27 чоловікам призовного віку.

Як розповіли в теруправлінні ДБР та спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону, військовослужбовці прикордонної служби залучили цивільних спільників, які через соцмережі шукали охочих виїхати з України та виготовляли для них фальшиві посвідчення про встановлення III групи інвалідності. Далі чоловіки перетинали кордон через пункт пропуску, на якому їх зустрічав посадовець.

«Він направляв ухилянтів поза чергою в одну із вільних смуг руху, забирав паспорти та посвідчення про інвалідність та передавав їх інспектору. Посадовець запевняв, що ці особи перебувають «на контролі» у керівництва і потрібно зробити все, аби вони якнайшвидше перетнули кордон. За вказівкою керівника, інспектор не проводив належної перевірки документів, вносив відомості про них до бази даних осіб, які мають законні підстави для перетину кордону. Після цього «клієнти» законно виїжджали до Польщі», – розповіли в ДБР.

Прикордонника та його спільників затримали за переправлення ухилянтів

За даними слідства, упродовж травня-червня 2024 року за такою схемою за кордон потрапили 27 чоловіків призовного віку.

29-річному заступнику начальника одного з відділень прикордонної служби у «Краківці» повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 2 ст. 332 ККУ). Правоохоронці не розголошують відомості про підозрюваного. За даними ZAXID.NET, фігурантом справи є прикордонник Віталій Муц. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 7 років. Його відсторонили від виконання обов’язків та обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Інспектору пункту пропуску повідомили про підозру у несанкціонованій зміні інформації (ч. 1, 3 ст. 362 ККУ), за що передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Також слідчі встановлюють інших причетних до схеми осіб.