Бродівський районний суд Львівщини визнав винним у недбалому ставленні до військової служби посадовця військкомату Володимира Мащака, який безпідставно виключив з військового обліку дев’ятьох чоловіків. Суд призначив військовому 17 тис. грн штрафу.

Як вказано у постанові суду, яку винесли у грудні 2023 року, посадовець одного з військкоматів на Львівщині Володимир Мащак на початку повномасштабного вторгнення Росії протягом кількох місяців безпідставно виключав офіцерів запасу із військового обліку. Йдеться про дев’ятьох людей, які отримали право безперешкодно виїхати за кордон.

Офіцери запасу були виключені з військового обліку (з правом виїзду за кордон) без оформлення та затвердженнями ними свідоцтв про хворобу регіональною ВЛК. На час воєнного стану постанови військово-лікарських комісій (ВЛК) щодо офіцерів запасу мають обов’язково затверджуватись штатною ВЛК регіону, інакше офіцер запасу не може бути виключеним з військового обліку.

Через недбале ставлення до військової служби щодо Володимира Мащака склали протокол про адмінправопорушення. На засідання суду військовий не прийшов, але подав заяву, у якій визнав свою провину та просив розглядати справу за його відсутності.

Справу розглянула суддя Олена Рахімова, яка дослідила усі матеріали справи та визнала військового винним у адмінправопорушенні, призначивши йому 17 тис. грн штрафу. На постанову ще може бути подана апеляція.