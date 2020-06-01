Послаблення карантину на Львівщині знову відклали до 5 червня
Громадський транспорт і дитсадки залишаються під забороною
Карантин на Львівщині вирішили не послаблювати протягом цього тижня, зважаючи на перевищений показник інцидентності захворювань. Відповідно робота громадського транспорту та дитсадків, cпортивних клубів залишається під забороною. Таке рішення у понеділок, 1 червня, прийняла обласна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У цей час під будівлею ЛОДА відбувалася акція протесту представників спортклубів та фітнес-центрів, які вимагали дозволити їм працювати.
Заступник голови ЛОДА Тарас Грень за підсумками комісії повідомив, що на сьогодні в цілому на Львівщині інцидентність захворювань на 100 тис. населення складає 13,5 нових випадків за тиждень, у той час дозволений МОЗ рівень захворюваності для послаблення карантину має становити менше ніж 12. Заступник голови ЛОДА відзначив, що значну частку у цьому становить показник захворюваності саме у місті Львові.
«Єдиною підставою для непом’якшення карантину є показник інцидентності захворювань у Львові, де він становить 27,3 нових випадків на 100 тис. населення, в той час в районах області – 7. Сукупно по області цей показник складає 13,5», – повідомив Тарас Грень.
Продовження карантину підтримав директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис. Він пояснив, що на Львівщині зберігається стабільно висока кількість звернень людей у стаціонари, яких госпіталізовують у середньому і важкому стані. Водночас, з його слів, лікарні справляються з навантаженням.
«Показник міста Львова не дає нам можливості вийти з карантину», – cказав Орест Чемерис.
Таке ж рішення підтримав директор Львівського обласного лабораторного центру Роман Павлів.
Наступне засідання обласної комісії ТЕБ і НС відбудеться у п’ятницю, 5 червня. Тоді й вирішуватимуть подальші дії.
Прем’єр Денис Шмигаль повідомив про чергове послаблення карнтину в Україні з 1 червня, але лише в тих областях, де це дозволяє ситуація із захворюваністю на коронавірус. Зокрема, дозволяється запустити міжобласні пасажирські перевезення, роботу спорталів та фітнес-центрів, відвідування занять у закладах освіти.
Водночас, за офіційними даними МОЗ, станом на 1 червня Львівщина є серед шести областей України, де не рекомендується послаблення карантину. Станом на сьогодні у Львові та на Львівщині 1700 підтверджених випадків інфікування коронавірусом. Зокрема, 421 людина одужала, 56 – померли.