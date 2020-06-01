Послаблення карантину на Львівщині знову відклали до 5 червня

Карантин на Львівщині продовжили до 5 червня

Карантин на Львівщині вирішили не послаблювати протягом цього тижня, зважаючи на перевищений показник інцидентності захворювань. Відповідно робота громадського транспорту та дитсадків, cпортивних клубів залишається під забороною. Таке рішення у понеділок, 1 червня, прийняла обласна комісія техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У цей час під будівлею ЛОДА відбувалася акція протесту представників спортклубів та фітнес-центрів, які вимагали дозволити їм працювати.

Заступник голови ЛОДА Тарас Грень за підсумками комісії повідомив, що на сьогодні в цілому на Львівщині інцидентність захворювань на 100 тис. населення складає 13,5 нових випадків за тиждень, у той час дозволений МОЗ рівень захворюваності для послаблення карантину має становити менше ніж 12. Заступник голови ЛОДА відзначив, що значну частку у цьому становить показник захворюваності саме у місті Львові.

«Єдиною підставою для непом’якшення карантину є показник інцидентності захворювань у Львові, де він становить 27,3 нових випадків на 100 тис. населення, в той час в районах області – 7. Сукупно по області цей показник складає 13,5», – повідомив Тарас Грень.

Продовження карантину підтримав директор департаменту охорони здоров’я ЛОДА Орест Чемерис. Він пояснив, що на Львівщині зберігається стабільно висока кількість звернень людей у стаціонари, яких госпіталізовують у середньому і важкому стані. Водночас, з його слів, лікарні справляються з навантаженням.

«Показник міста Львова не дає нам можливості вийти з карантину», – cказав Орест Чемерис.

Таке ж рішення підтримав директор Львівського обласного лабораторного центру Роман Павлів.

Наступне засідання обласної комісії ТЕБ і НС відбудеться у п’ятницю, 5 червня. Тоді й вирішуватимуть подальші дії.

Прем’єр Денис Шмигаль повідомив про чергове послаблення карнтину в Україні з 1 червня, але лише в тих областях, де це дозволяє ситуація із захворюваністю на коронавірус. Зокрема, дозволяється запустити міжобласні пасажирські перевезення, роботу спорталів та фітнес-центрів, відвідування занять у закладах освіти.

Водночас, за офіційними даними МОЗ, станом на 1 червня Львівщина є серед шести областей України, де не рекомендується послаблення карантину. Станом на сьогодні у Львові та на Львівщині 1700 підтверджених випадків інфікування коронавірусом. Зокрема, 421 людина одужала, 56 – померли.