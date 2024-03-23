В ніч на суботу, 23 березня, росіяни знову атакували Україну ударними безпілотниками типу Shahed та керованими ракетами. Про це повідомили у прес-службі Повітряних сил.

Російські військові атакували чотирма зенітними керованими ракетами С-300 Донеччину та випустили по Україні 34 ударні БпЛА типу Shahed (райони пусків Курська область та мис Чауда, що у тимчасово окупованому Криму).

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони, зенітними ракетними підрозділами та авіацією Повітряних Сил знищено 31 ударний безпілотник у межах Полтавської, Миколаївської, Дніпропетровської, Запорізької та Херсонської областей.

Нагадаємо, у ніч на п’ятницю, 22 березня, російські окупанти завдали масованої атаки крилатими ракетами та дронами. Загалом окупанти випустили понад 150 засобів повітряного нападу, 91 з яких вдалося збити. Зокрема, влучання зафіксували і на найбільшій гідроелектростанції України – Дніпровській ГЕС, що на Запоріжжі. За словами директора «Укргідроенерго» Ігоря Сироти, по території ДніпроГЕС було два прямих влучання. Росіяни влучили у ГЕС-1 і ГЕС-2, серйозно пошкодивши останню.