Робота мобільної групи українських ППО

У ніч на 11 лютого російські війська завдали удару 45-ма ударними БпЛА типу «Shahed-136/131». Повітряні сили знищили 40 ворожих дронів, повідомили у Повітряних силах в Telegram.

Як розповіли у відомстві, ворожі дрони міняли курс та перебували в повітряному просторі різних регіонів. Безпілотники знищили у межах Київської, Вінницької, Житомирської, Кіровоградської, Миколаївської, Черкаської, Одеської, Дніпропетровської та Херсонської областей.

Запуски російських БпЛА відбувалися з районів Балаклави та мису Чауда, що в окупованому Криму.

інфографік Повітряних сил ЗСУ

До відбиття повітряного нападу залучено підрозділи зенітних ракетних військ, мобільних вогневих груп Повітряних Сил та Сил оборони України, засоби радіоелектронної боротьби.

Під масованим ударом опинився Миколаїв. У місті впродовж ночі кілька разів лунали вибухи. Влада міста повідомляла про пожежу, а також пошкодження внаслідок вибухів житлових будинків, автомобілів місцевих мешканців та газогону. За словами голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма, уночі силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено вісімнадцять БпЛА типу «Shahed 131/136».

Натомість у Київській міській військовій адміністрації заявили, що усі ворожі безпілотники, що прямували на столицю, були збиті на підступах до міста.