Нововолинський суд призначив півроку умовно чоловікові, який протягом року був зареєстрований підприємцем в «ЛНР» і платив там податки. За період часу з червня 2018 по липень 2019 він заробив понад 4 млн рублів, з яких заплатив в податкову «ЛНР» 64,5 тис. грн. З яких причин чоловік закрив свій бізнес, невідомо.

Як йдеться у вироку Нововолинського міського суду від 14 лютого, 10 червня 2018 року обвинувачений Тігран Месропян, який на той момент перебував в місті Ровеньки Луганської області, зареєструвався у податковій «ЛНР» як ФОП. Чоловік здійснював оптову торгівлю продуктами харчування, напоями, товарами господарського призначення до 23 липня 2019 року. За цей час він заробив 4, 3 млн рублів, з яких він заплатив 262 тис. рублів податку. Якщо перераховувати в гривні, то це 64,5 тис. грн.

«Діючи як фізична особа-підприємець на тимчасово окупованій території України, місті Ровеньки Луганської області, сплачуючи встановлені псевдонормативно-правовими актами так званої «ЛНР» податки, перерахував грошові кошти до так званого «державного» бюджету «ЛНР», які повністю або частково направлялись на фінансування дій, з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України», – йдеться у вироку.

Відомо, що 23 липня 2019 року чоловік припинив підприємницьку діяльність на території «ЛНР». За яких обставин чоловіка викрили, у вироку не зазначається. Відомо, що під час підготовчого засідання він визнав провину, а згодом підписав з прокурором угоду про винуватість.

Суддя Андрій Василюк затвердив угоду. Відтак чоловіка визнали винним у порушенні ч.1 ст. 110-2 ККУ (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни влади або зміни меж державного кордону) та призначили йому півроку умовно. Зазначимо, що наразі Тігран Месропян працює головним технологом шахти «Бужанська».