Румунія відреагувала на зернову кризу інакше, ніж Польща, аби не подавати демократичному світу хибний сигнал про те, що Бухарест не хоче допомагати Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку в інтерв'ю Digi24, пише «Укрінформ».

Він зазначив, що натомість Румунія запровадила погоджену з українським урядом систему ліцензування експорту-імпорту, щоб захистити румунських фермерів. За словами прем’єра, Україні потрібно допомагати до кінця війни, і саме тому він знайшов, після консультацій з президентом Клаусом Йоганнісом, варіант ліцензування експорту-імпорту українського зерна.

«Але ми не пішли на заборону, тому що це був би сигнал, який би ми подали демократичному світу, що ми не хочемо допомагати Україні. А це неправда і дуже неправильно. Це не війна між Російською Федерацією та Україною. Це не війна між Путіним і Зеленським. Це війна між диктатором і демократичним світом», – наголосив Чолаку.

Нагадаємо, що з травня і до 15 вересня діяла заборона на імпорт українського зерна до п’яти країн ЄС – Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії та Болгарії. Дві останні не продовжили цю заборону після 15 вересня (але Болгарія запровадила обмеження на імпорт насіння соняшнику), тоді як Польща, Угорщина та Словаччина заборону продовжили. Через це Україна навіть звернулася до арбітражу Світової організації торгівлі.

Наразі Україна й Польща також обговорюють, як послабити напруженість, до якої призвела заборона імпорту зерна. Україна тим часом заявила про готовність відкликати позов до СОТ.