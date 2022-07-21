Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Михайла Петрова на посаду начальника управління Служби безпеки України в Чернівецькій області. Новопризначений керівник чернівецького СБУ раніше працював заступником начальника цього ж управління.

Відповідний документ опублікований на офіційному сайті президента ввечері середи, 20 липня. «Призначити Петрова Михайла Миколайовича начальником Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області», – йдеться у документі.

Нагадаємо, до цього часу управління СБУ у Чернівецькій області очолював Володимир Компаниченко, який до лютого 2021 року працював заступником голови СБУ у Херсоні. Тоді у Чернівці перемістився особовий склад управління з окупованого регіону.

Зазначимо, у вівторок, 19 липня, Володимир Зеленський своїми указами змінив керівників СБУ в кількох областях, зокрема на Закарпатті, Полтавщині, Харківщині, а також у Сумській та Дніпропетровській областях.