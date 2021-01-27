Раніше Володимир Зеленський переконував, що не буде відкликати свій законопроект

Президент України Володимир Зеленський відкликав з Верховної Ради проект закону «Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства», яким пропонував припинити повноваження складу Конституційного Суду. Згідно з даними на сайті Ради, 27 січня документ відкликано, інформує LB.ua.

Таким чином, він знятий з розгляду парламенту.

29 жовтня президент вніс відповідний законопроект до Верховної Ради і визначив його як невідкладний. Однак документ так і не був розглянутий у профільному комітеті.

У проекті закону голова держави пропонував визнати неправосудним (нікчемним) рішення КСУ щодо антикорупційного законодавства та скасування електронного декларування як таке, що прийняте у приватних інтересах суддів КСУ, є свавільним та необґрунтованим.

Крім того, він пропонував, що «повноваження складу Конституційного Суду України, діючого на момент прийняття Рішення Конституційного Суду України від 27 жовтня 2020 року № 13-р/2020 у справі № 1-24/2020(393/20), припиняються з дня набрання чинності цим Законом».

Цікаво, що 2 листопада Зеленський заявив, що не буде відкликати свій законопроект про розпуск КСУ.

«Я повертати назад не буду. Я відкликати назад законопроєкт не буду. Якби я знав, що я неправий, якби звичайні люди мені сказали: «Пане президенте, ви неправі, це гаряче рішення всупереч думкам суспільства України», я б негайно його відкликав і не думав би про жодні політичні поразки», – сказав Зеленський в ефірі програми «Свобода слова».

Він додав, що це рішення не заради рейтингів.

Тоді ж президент акцентував, що з цим складом КСУ у країни не буде жодних кроків уперед. Міжнародні партнери пропонують різні шляхи, але не всі вони підтримують питання оновлення складу КСУ.

Як інформував ZAXID.NET, 27 жовтня КСУ визнав неконституційними низку положень антикорупційного законодавства. На закритому засіданні скасовано статтю 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), а також ухвалено рішення щодо норми про незаконне збагачення, електронне декларування, повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.

Відповідне рішення ухвалене за поданням 47 народних депутатів фракції ОПЗЖ від 4 серпня про конституційність окремих положень закону «Про запобігання корупції», Кримінального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та інших пов'язаних із ними законів України.