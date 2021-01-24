Відсторонений від посади голова Конституційного суду Олександр Тупицький подав до суду на Управління державної охорони, співробітники якого не допустили його до будівлі КС. Про це повідомляється на порталі «Судова влада України».

Тупицький звернувся з позовом до Окружного адміністративного суду 19 січня. Згідно з інформацією на сторінці справи, Тупицький подав заяву про забезпечення позову із проханням заборонити відповідачу – Управлінню держохорони – вчиняти певні дії. Третьою стороною у цьому позові зазначене Державне бюро розслідувань.

Нагадаємо, Офіс генерального прокурора 28 грудня направив поштою повідомлення про підозру голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому через його неявку на процесуальні дії. Також прокуратура направила клопотання президенту Упро відсторонення Тупицького з посади судді строком на два місяці.

21 грудня, «Схеми» опублікували аудіозаписи розмов Тупицького із провадження щодо колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова, який перебуває в розшуку. За даними журналістів, Тупицький у 2006-2010 роках, коли був суддею у Донецьку, сприяв заволодінню майном заводу в місті Зугрес.

Голову Конституційного суду Олександра Тупицького викликали на понеділок, 28 грудня, до Офісу генпрокурора для проведення процесуальних дій у справі екс-голови Татькова. Тупицький підтвердив, що отримав повістку про виклик, але у відповідь підготував низку клопотань до Офісу генпрокурора.

29 грудня президент Володимир Зеленський відсторонив Олександра Тупицького від посади на два місяці, незважаючи на твердження Конституційного суду про те, що законодавство не дозволяє президенту відсторонювати від посади суддю КСУ.

Після повернення з відпустки Олександр Тупицький намагався потрапити на своє робоче місце у КСУ, однак його не пропустили співробітники Управління держохорони за зверненням ДБР.

У Держбюро розслідувань пояснили, що Тупицький як голова КС може впливати на своїх колег, які є свідками у його справі. Окрім того, після повідомлення про підозру Олександр Тупицький імітує, ніби ніколи її не отримував та не є підозрюваним.

Пізніше на сайті Конституційного суду, який підтримує позицію Тупицького, оприлюднили заяву судді до генпрокурорки Ірини Венедіктової. У ній він стверджує, що підозру ДБР вручило йому незаконно і просить зробити це «у законний спосіб» за наявності підстав. Також Тупицький просить генпрокурорку звернутися до президента щодо скасування указу про його відсторонення від посади.