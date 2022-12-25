Володимир Зеленський просить дізнатись про найближчі пункти незламності на випадок блекауту

Президент Володимир Зеленський закликав українців у найближчі дні не ігнорувати повітряні тривоги і знайти найближчі пункт незламності біля свого помешкання. Про це він повідомив під час вечірнього відеозвернення 25 грудня.

У зверненні Володимир Зеленський подякував військовим, волонтерам, медикам, енергетикам та всім, хто захищає Україну. Він додав, що кілька днів до кінця року Росія намагатиметься наносити нових ударів і закликав українців у цей час не ігнорувати повітряні тривоги.

«Залишилося кілька днів цього року. Маємо бути свідомими, що наш ворог спробує зробити цей час для нас темним і складним. Росія програла все, що могла, цього року. Але намагається компенсувати свої програші зловтіхою своїх пропагандистів після ракетних ударів по нашій країні, по нашій енергетиці. Я знаю, що темрява не заважатиме нам приводити окупантів до нових їхніх поразок. Але ми маємо бути готовими до будь-яких сценаріїв. Будь ласка, цими днями дослухайтесь до повітряних тривог», – сказав президент.

Він закликав знайти найближчі пункти незламності поблизу свого помешкання та розповісти про них своїм близьким.

Зазначимо, що впродовж дня 25 грудня в Україні двічі оголошували повітряну тривогу. Відомо про влучання ракет в промисловий обʼєкт у Краматорську, жертв немає.