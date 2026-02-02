Квартири виявилися непридатними для життя

На Буковині правоохоронці викрили розтрату майже 20 млн грн з державного бюджету. Ці гроші витратили на службове житло для працівників ДСНС. Однак насправді квартири були недобудовані, а прийняли їх з порушеннями тендерної документації.

Корупційну схему викрили прокурори спільно з ДБР, повідомили в прокуратурі Буковини в понеділок, 2 лютого. У 2023 році колишній заступник начальника Головного управління ДСНС Буковини очолив конкурсну комісію з відбору житла, яке планували передати рятувальникам за особливі здобутки під час служби.

Йшлося про закупівлю квартир на вторинному ринку новобудов. Однак замість чесного конкурсу він домовився з двома забудовниками, фактично обійшовши тендерну процедуру та створивши вдавану конкуренцію для визначення заздалегідь визначених переможців, зазначили в територіальному управлінні ДБР у Хмельницькій області.

У результаті, за два роки управління придбало сім квартир, на що витратили майже 20 млн грн з державного бюджету. Після отримання житла співробітники ДСНС з’ясували, що квартири непридатні для проживання: у більшості будинків відсутні комунікації, а в окремих – навіть міжповерхові перекриття. Через це рятувальники не можуть ані заселитися, ані зробити ремонт, ані продати це майно чи стати в нову чергу на отримання житла від держави.

Як встановили слідчі, фактичний стан квартир не відповідав умовам договорів. Попри це на актах приймання-передачі та інших фінансових документах стояв підпис голови конкурсної комісії.

Наразі правоохоронці перевіряють деталі домовленостей колишнього заступника ДСНС Буковини із забудовниками, а також можливу причетність інших членів конкурсної комісії та третіх осіб. Посадовцю вже оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (зловживання службовим становищем, вчинену за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.