Під час закупівлі службового житла для ДСНС Буковини розтратили майже 20 млн грн
Підозрюють колишнього заступника начальника Головного управління ДСНС області
До теми
На Буковині правоохоронці викрили розтрату майже 20 млн грн з державного бюджету. Ці гроші витратили на службове житло для працівників ДСНС. Однак насправді квартири були недобудовані, а прийняли їх з порушеннями тендерної документації.
Корупційну схему викрили прокурори спільно з ДБР, повідомили в прокуратурі Буковини в понеділок, 2 лютого. У 2023 році колишній заступник начальника Головного управління ДСНС Буковини очолив конкурсну комісію з відбору житла, яке планували передати рятувальникам за особливі здобутки під час служби.
Йшлося про закупівлю квартир на вторинному ринку новобудов. Однак замість чесного конкурсу він домовився з двома забудовниками, фактично обійшовши тендерну процедуру та створивши вдавану конкуренцію для визначення заздалегідь визначених переможців, зазначили в територіальному управлінні ДБР у Хмельницькій області.
У результаті, за два роки управління придбало сім квартир, на що витратили майже 20 млн грн з державного бюджету. Після отримання житла співробітники ДСНС з’ясували, що квартири непридатні для проживання: у більшості будинків відсутні комунікації, а в окремих – навіть міжповерхові перекриття. Через це рятувальники не можуть ані заселитися, ані зробити ремонт, ані продати це майно чи стати в нову чергу на отримання житла від держави.
Як встановили слідчі, фактичний стан квартир не відповідав умовам договорів. Попри це на актах приймання-передачі та інших фінансових документах стояв підпис голови конкурсної комісії.
Наразі правоохоронці перевіряють деталі домовленостей колишнього заступника ДСНС Буковини із забудовниками, а також можливу причетність інших членів конкурсної комісії та третіх осіб. Посадовцю вже оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (зловживання службовим становищем, вчинену за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та в особливо великих розмірах). Санкція статті передбачає покарання до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.