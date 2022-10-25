Поблизу кордону з Румунією правоохоронці затримали чотирьох військовозобов'язаних, які намагалися втекти за межі України. Аби зупинити порушників, прикордонникам довелося застосовувати зброю. На одного з утікачів склали протокол за злісну непокору військовому.

Як у вівторок, 25 жовтня, повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби, інцидент стався на минулих вихідних поблизу пункту пропуску «Порубне» на українсько-румунському кордоні. Чернівецькі прикордонники затримали чотирьох військовозобов'язаних чоловіків, які намагалися незаконно потрапити на територію Румунії. Один із ухилянтів втікав, тож прикордонники стріляли у повітря для його затримання.

«Під час затримання прикордонний наряд був змушений здійснити попереджувальні постріли, аби зупинити одного з чоловіків, який вдався до втечі. Як з’ясувалося згодом, правопорушниками виявились мешканці Чернівецької області, військовозобов’язані, яким наразі обмежено виїзд з України», — йдеться у повідомленні Держприкордонслужби.

На чоловіка, який втікав від військових склали адмінпротокол за непокору вимозі правоохоронця (ст. 185 КУпАП). У Держприкордонслужбі уточнюють, що протягом суботи та неділі, 22-23 жовтня, чернівецькі прикордонники загалом затримали 13 ухилянтів.

Прикордонники нагадують, що в межах Чернівецького, Дністровського, Вижницького районів Чернівецької області та Верховинського району Івано-Франківської області запроваджено додаткові режимні обмеження. Зокрема у прикордонній смузі, яка безпосередньо прилягає до державного кордону, забороняється в’їзд осіб (в тому числі з метою туризму, відпочинку, рибальства та полювання, провадження сільськогосподарських робіт, збору дикоросів), провадження робіт, перевезення в транспортних засобах зброї та будь-яких засобів активної оборони, використання радіостанцій без відповідних на те дозволів.