У документах вакцинованих вказували як працівників лікарні

У київській клінічній лікарні «Феофанія» за попереднім записом робили щеплення від Covid-19 вакциною, призначеною для персоналу лікарні. При цьому люди, що записувалися до черги, були певні, що отримають щеплення залишками вакцин, пише LB.ua.

Однак, за словами регіонального координатора з вакцинації у місті Києві Василя Животенюка, вакцинація у «Феофанії» залишковими дозами не проводилася узагалі.

«Мобільна бригада приїжджає лише зробити щеплення. Лікарня має лише надати доступ до інтернету, кабінету вакцинації і список медиків, завірений печаткою закладу. Це відповідальність головного лікаря. Мобільна бригада читає список і бачить, що вакцинує таку-то людину і це медик. Лише постфактум з’ясувалося, що дехто з вакцинованих не медик, а блогер», – розповів Животенюк

Як повідомляється, це не поодинокий випадок. Мобільні бригади приїжджали вакцинувати нібито працівників «Феофанії» більше пʼять разів (загалом у лікарні працює більше 1700 медиків). Скільки з тих, кого провакцинували у цій лікарні, медиками не є — поки що невідомо. Журналістам вдалося зафіксувати два таких випадки і у обидвох люди були переконані, що вакцинуються залишковими дозами.

«Я маю розписку головного лікаря, яка гарантує, що в списках, які він надає – виключно працівники лікарні. Він несе відповідальність за неправдивість інформації в списках», – сказав Животенюк

За номером телефону, яким люди записувалися на щеплення у Феофанії, повідомили, що «це вже невідповідна інформація і вакцинація уже не проводиться».

Своєю чергою головний санітарний лікар Віктор Ляшко зазначив, що доручив здійснити перевірку на рахунок можливого нецільового використання вакцини у клінічній лікарні «Феофанія». До перевірки він також залучив регіонального координатора міста Києва.

«Комісією буде перевірено інформацію щодо фактичного працевлаштування осіб, які отримали вакцинацію проти Covid-19 згідно зі списками Клінічної лікарні «Феофанія» у цьому закладі», – зазначив у коментарі Віктор Ляшко.

Як інформував ZAXID.NET, згідно з рішенням РНБО щодо вакцинації проти коронавірусу, більшість дорослого населення в Україні має бути вакциновано до кінця 2021 року.