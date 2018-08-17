Прокуратура передала в суд справу київського догхантера Олексія Святогора

СуспільствоВолодимир Пиріг, 17 серпня1900

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Прокуратура Києва передала до суду обвинувальний акт проти відомого вбивці бездомних собак Олексія Святогора. Прізвище обвинуваченого на сайті київської прокуратури не називається, але, судячи з зазначених даних, мова йде саме про Святогора.

«Завершено досудове розслідування щодо 43-річного киянина за фактом вчинення кримінальних злочинів, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 300 КК України (виготовлення або розповсюдження матеріалів, що пропагують культ насильства і жорстокості)», – йдеться у повідомленні. Максимальна санкція за цими статтями - п'ять років тюрми.

Згідно з висновками експертизи, публічні виступи та висловлювання Святогора кваліфіковані як пропаганда культу насильства і жорстокості до безпритульних тварин, заклики до їх вбивств і підбурювання до подібних дій.

Сторони ознайомилися з матеріалами досудового слідства, і обвинувальний акт було направлено до Шевченківського районного суду Києва для розгляду по суті.

Нагадаємо, у червні в Києві Святогора арештували без права внесення застави. Його підозрюють у Створенні і розповсюдженні продукції, що пропагує культ насилля і жорстокості. Пізніше суд змінив Святогору запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт, термін якого завершився 7 серпня. Відомо також, що Святогор порушував цей арешт і виходив з дому.

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