На тілі дитини виявили численні синці та сліди від удушення

Офіс генпрокурора розпочав кримінальне провадження за фактом можливого жорстокого поводження з дітьми у Харківському обласному центрі соцпідтримки дітей та сімей «Гармонія», який через війну релокувався на Буковину. Дирекція закладу переконує, що дитину побила не викладачка, а інша 17-річна вихованиця й про цей інцидент керівництво інтернату самостійно повідомило в поліцію.

У п’ятницю, 26 січня, сайт «Чернівецький промінь» повідомив, що в редакцію звернулись небайдужі, які повідомили, що одна з працівниць Харківського обласного центру соціальної підтримки дітей та сімей «Гармонія», який переїхав до Банилова-Підгірного на Буковині, систематично знущається з вихованців. Останнім інцидентом нібито був випадок, коли жінка дротом від зарядки до телефона душила дитину. На підтвердження цього редакція опублікувала відповідні фото дитини зі слідами удушення на шиї та численними синцями на руках. Очевидці стверджують, що вихователі та дирекція на ці випадки ніяк не реагують.

За інформацією «Суспільного», за фактом ймовірного знущання над дітьми дирекція закладу розпочала перевірку. Директорка інтернату Алла Трохименко заперечує, що дитину побила викладачка, натомість стверджує, що дитину пошмагала проводом від зарядки інша 17-річна вихованка інтернату й через це директорка сама викликала поліцію.

«Мені ці фото присилала медична сестра, коли це трапилось. Я це фото знаю. А поширюють, нібито це зробила викладачка. Я хочу, щоб з цим розібрались правоохоронні органи. У нас 45 дітей, якщо їх опитати, то цього не приховаєш, якби це дійсно було. Тому я цього не боюся», – розповіла Алла Трохименко.

За її словами, торік заклад перевіряли відповідні служби й тоді порушень не виявили. Керівниця відділу комунікацій обласної поліції Кароліна Маришева повідомила, що поліцейські розпочали перевірку за опублікованою в медіа інформацією. До інтернату для з'ясування обставин виїхали слідчо-оперативна група відділення поліції та ювенальних поліцейських.

Ввечері 26 січня Офіс генпрокурора повідомив, що за фактом можливого жорстокого поводження з дітьми у релокованому центрі соціальної підтримки дітей та сімей на Буковині розпочали провадження за ч. 1 ст. 137 (неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей) ККУ. За попередньою інформацією, дітям могли заподіяти фізичний біль або моральне страждання.