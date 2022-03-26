Хмельницький міськрайонний суд покарав місцевого мешканця за дописи в соцмережі «Одноклассники». Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на відповідний вирок.

Як вказано у вироку суду за 1 вересня, після вторгнення росіян 24 лютого чоловік зробив публікацію в російській соцмережі «Одноклассники» такого змісту:«Присоединение юго-востока Украины к Российской Федерации — единственная возможность прекратить эту затяжную ужасную войну и хоть как-то наладить нормальную жизнь. Вопрос Референдума о присоединении юго-восточных территорий к России рано или поздно неминуем! Так зачем его затягивать? Зачем давать фашистам время для убиения и терзания истинно Русского народа?».

Під текстом зловмисник опублікував картинку із зображенням південно-східних територій України, а саме Одеської, Миколаївської, Херсонської, Запорізької, Дніпропетровської, Харківської, Донецької та Луганської областей, із написами «Юго-Восточная Федерация Русская Земля!», а також зображенням триколору, схожого на прапор російської федерації та символи «ДНР».

Згодом підозрюваний опублікував ще два дописи, в яких прямо закликав скинути діючу в Києві владу, яку назвав «бандерівською хунтою».

Хмельницький суд визнав чоловіка винним в розповсюдженні матеріалів із закликами до захоплення державної влади із використанням засобів масової інформації (ч.3 ст.109 ККУ). Водночас суд врахував як пом’якшуючу обставину щире каяття і активне сприяння розкриттю злочину.

Чоловіка засудили до 4 років тюремного покарання. Вирок ще не набув законної сили. Але, заважаючи на ризики, в тому числі сприяння державі-агресору в військових діях на території нашої країни, суд одразу ухвалив помістити цього чоловіка під варту.